Esplosione e rogo, gravissima una 91enne

L’esplosione. Le fiamme. Un’anziana da salvare. Paura ieri pomeriggio in via Mompiani 4, caseggiato Aler del quartiere Corvetto, dove una donna di 91 anni che si trovava all’interno del suo alloggio al piano terra si è ritrovata in pochi secondi in balìa di un rogo, poco dopo le 17. Immediata la richiesta di aiuto da parte di alcuni abitanti che si sono resi conto del pericolo. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco con tre mezzi del Comando di Milano, della polizia e del 118. Evacuata per precauzione tutta la palazzina interessata.

La donna, che in casa aveva accumulato montagne di carte, masserizie e altro, è stata salvata dai vigili del fuoco: era a terra sul pavimento, vicino all’ingresso, ed è verosimile che abbia tentato di scappare ma senza riuscire ad aprire la porta. In gravi condizioni, con ustioni in varie parti del corpo e difficoltà respiratorie per il fumo inalato, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Ancora da accertare le cause dell’esplosione: da escludere la fuga di gas, perché come è emerso in seguito la donna non aveva la fornitura del servizio in casa (il contatore del gas era stato piombato). Una delle ipotesi è che l’innesco sia stato causato da materiali che erano in casa, come solventi.

Il suo alloggio ora è inagibile ma le fiamme sarebbero rimaste confinate tra le sue mura, senza estendersi agli appartamenti vicini. Gli altri abitanti, allontanati per sicurezza dall’edificio durante le fasi di emergenza, dopo le opportune verifiche dei pompieri sono rientrati negli alloggi.

M.V.