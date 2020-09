Milano, 12 settembre 2020 - Esplosione nel palazzo al civico 20 di piazzale Libia, probabilmente dovuta a una fuga di gas, zona Porta Romana. Il boato ha scosso il quartiere alle 7.30: "sembrava una bomba", dice una residente.

Davanti ai suoi occhi, uno scenario da guerra: macerie, fuoco, vetri e imposte schizzati via. Secondo le prima informazioni, ci sarebbero sei feriti. Sul posto, diverse squadre di vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118. In base a quanto si apprende sarebbe esploso un alloggio al piano terra per motivi ancora da accertare