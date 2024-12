Fonseca l’esonero è ufficiale ma sui social si scatenano le critiche dei tifosi sulla gestione da parte della società

Milano, 30 dicembre 2024 - La modalità e i tempi dell’esonero auto annunciato da Fonseca e il lungo silenzio della società rossonera lasciano quantomeno perplessi i tifosi del Milan che a valanga commentano sui sociale quanto successo ieri sera dopo Milan-Roma.

Il comunicato del Milan

Il sito Ac del Milan oggi comunica “ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.

Il nuovo tecnico

Sergio Conceiçao dovrebbe arrivare a Milano attorno alle 14 di oggi, dove firmerà il contratto per poi recarsi a Milanello per conoscere la struttura e probabilmente incontrare la squadra. Oggi infatti era prevista una giornata di riposo ma c’è stato un cambio di programma e la squadra si ritroverà alle 12.30 per una seduta di scarico in palestra. Domani altra sessione leggera al mattino e poi la partenza nel pomeriggio per l'Arabia Saudita dove il 3 gennaio è in programma la semifinale di Supercoppa contro la Juventus

Le reazioni social

"Dirigenti colti da mutismo selettivo". "Prima gli fanno fare la conferenza e poi gli comunicano l'esonero. Società imbarazzante". "Un uomo come Fonseca il Milan non se lo merita": sono solo alcune delle reazioni sui social da parte dei tifosi del Milan sotto choc per le modalità con cui Paulo Fonseca è stato esonerato dalla guida del Milan ieri.

I tifosi, poi, si dividono su quello che sarà il sostituto di Fonseca. Secondo molti, il problema resta nel management e non nella guida tecnica, ma c'è anche chi è rincuorato dall'arrivo dell'ex Porto Sergio Conceicao: "E' un miglioramento rispetto a Fonseca. Giocare contro il suo Porto era estremamente fastidioso. Lui è un caratteriale come Conte".E ancora: "Lo avrei già voluto ad agosto, farlo entrare a campionato in corso con la supercoppa non mi entusiasma molto".