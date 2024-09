Ermanno e Federica, vittime della montagna: dolore e sgomento per l’architetto e il medico morti precipitati

Milano - È il tempo del dolore. Dell’incredulità davanti a tragedie che agli occhi degli amici restano “inspiegabili”. Lacrime per Federica Tonoli, la trentunenne di Masate, dell’hinterland est di Milano, che domenica pomeriggio ha perso la vita precipitando dalla ferrata del Monte del Forno, al confine tra Italia e Svizzera, e per Ermanno Molin Pradel, architetto cinquantasettenne di San Donato che il giorno prima era scivolato dalla Cima Cigola, in provincia di Sondrio, tradito dal ghiaccio.

“Mola, così lo chiamavamo, era generoso, umile e dalla battuta pronta. Andavamo in vacanza insieme ogni anno, per alcuni giorni, con altri amici. Lo scorso luglio la meta era stata Roma” ricorda l’amico Cesare, che lo aveva incontrato per l’ultima volta a fine agosto, “dopo la sua vacanza in Vietnam”. “Nelle nostre gite era l’organizzatore: pianificava la giornata e studiava il percorso migliore. Era in gamba, scrupoloso e preciso”. Non solo, “era anche ‘il fotografo’ del gruppo”. La fotografia era una delle sue passioni, insieme a quella per la montagna. “Il destino – ha ricordato un parente – ha voluto che morisse proprio sui monti”.

A lanciare l’allarme, sabato dopo la caduta a quota 2.500 metri, sono stati i familiari che erano con lui. Ma è stato tutto inutile. Sconvolti i suoi concittadini di San Donato, dove il professionista era nato e viveva, mentre il suo studio era a Peschiera Borromeo. Conosciuto anche perché è stato il compagno di Rosa Dinoia, storica impiegata del Comune di San Giuliano e negli ultimi anni responsabile della biblioteca, morta a ottobre del 2019. “Ora raggiungerai la tua Rosa”, uno dei messaggi di cordoglio. L’ultimo saluto sarà giovedì alle 10 nella chiesa di San Riccardo Pampuri a Peschiera.

E sono tanti i messaggi d’affetto anche per Federica Tonoli, medico, impegnata nella professione – lavorava alla Rsa ‘Le Querce“’ di Cavenago Brianza – e piena di interessi e passioni, tra cui l’equitazione. L’amore per la montagna le è costato la vita. Avrebbe compiuto 31 anni fra tre settimane. Aveva deciso di trascorrere la domenica con tre amici – un trentunenne e un ragazzo e una ragazza di 26 anni – percorrendo la ferrata del Monte del Forno, in Valmalenco, un’impresa per escursionisti esperti. Ma all’improvviso è precipitata sotto gli occhi inorriditi degli amici. Il giorno dopo restano lo sgomento e il cordoglio: “Non ti dimenticheremo mai”.