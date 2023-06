Ennesimo vandalismo al parco Matteotti "Presto le telecamere"

"Il nostro paese è in mano ai vandali", si sfogano i residenti. per la quarta volta è stata presa di mira l’area per le feste del parco Matteotti. L’ufficio manutenzioni del Comune ha dovuto rimontare un quadro elettrico nuovo sotto la tettoia. "Quella struttura è utilizzata per feste di compleanno, eventi e momenti di aggregazione, quindi è assolutamente necessario garantire questo servizio. È chiaro, però, che l’inciviltà di pochi finisce col gravare sulle tasche di tutta la comunità", commenta la sindaca Valeria Lesma (nella foto). Negli anni scorsi il parco più nel mirino dei vandali era quello di viale Buffoli, ma i danneggiamenti si registrano in tutta la città. "Abbiamo vinto un bando regionale che ci consentirà quest’anno di installare telecamere nei parchi – annuncia Lesma –. Da quando mi sono insediata, siamo passati da zero telecamere funzionanti a 27, oltre ai varchi di accesso con lettura targhe. Speriamo che le nuove generazioni siano più sensibili e attente. L’educazione dei giovani può fare davvero la differenza". Il progetto di sicurezza prevede l’installazione di telecamere nei parchi Tirelli, Chico Mendes, Bressanella, Platani, Gramsci, Strecia, Rodari, Nenni, Ippocastani, nei giardini di viale Buffoli e nel giardino storico di palazzo Omodei e piazza Cavour. "Certamente un’ottima notizia, visti i recenti danni provocati dai vandali nelle nostre aree verdi. Oggi ce ne sono, infatti, ancora troppe poche", lamentano i frequentatori del parco Matteotti. Il sindaco lancia, però, l’appello a prendersi cura del bene comune. "È veramente desolante dover ricorrere alla videosorveglianza e ad azioni ‘repressive’, quando sarebbe sufficiente un po’ di senso civico e di rispetto". Laura Lana