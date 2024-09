Emozioni, adolescenti e tecnologie digitali. In serata il concerto afro blues di Bombino

Triennale presenta martedì un ciclo di incontri rivolto alle famiglie con figli preadolescenti e adolescenti: uno spazio di conversazione e confronto tra genitori ed esperti. Nel nuovo appuntamento con aperitivo nel Giardino verrà affrontato, insieme alla psicologa e psicoterapeuta Mariavittoria Giusti, il rapporto tra emozioni e tecnologie digitali nelle fasi di crescita dei bambini. Verranno esplorati i modi in cui l’uso di dispositivi digitali influenza lo sviluppo emotivo e comportamentale, e si proverà a capire come riconoscere e gestire le emozioni dei più piccoli quando utilizzano il digitale. L’incontro si concentra su tecniche per promuovere un uso equilibrato e positivo delle tecnologie, enfatizzando l’importanza dell’empatia digitale e della comunicazione emotiva.In serata in collaborazione con NAO UAO, concerto di Goumour Almoctar, in arte Bombino, stella internazionale del desert blues. Originario del Niger, un giorno prende in mano una chitarra dimenticata dai parenti ed esercitandosi, scopre la sua più grande passione. Ingresso a pagamento. Info Triennale.