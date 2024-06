Emerson Royal “apre“. Ma servono 20 milioni

"So che Tottenham e Milan sono in contatto, per me è molto gratificante, quella rossonera è una maglia molto importante e pesante. Sapere di essere seguito da un club del genere mi rende molto felice". E ancora: "Come me la cavo con l’italiano? In passato ho lavorato con Conte...". Emerson Royal apre (decisamente) al Milan. Per arrivare al terzino destro 25enne brasiliano, sotto contratto con il Tottenham fino al 2026, la cifra è attorno ai 20 milioni. Capitolo Zirkzee, poi: la decisione sul suo futuro a fine Europeo, l’ultima tappa della maratona. Situazione apparentemente stabile, con il Milan in vantaggio sul Manchester United: c’è il sì del giocatore che vuole restare in Italia, c’è pronto un contratto quinquennale da circa 4 milioni a stagione. Ma c’è il solito nodo commissioni, attorno ai 15 milioni. Anche per questo rimangono in piedi i piani alternativi: Dovbyk lascerà il Girona se qualcuno si presenterà con i 40 milioni richiesti dalla clausola (proprio come per Zirkzee) ed è molto apprezzato anche dall’Atletico Madrid che per Omorodion (altro nome accostato ai rossoneri) ha respinto offerte superiori ai 40 milioni da parte del Chelsea. Torna a circolare il nome di David del Lille, resta sullo sfondo quello di Gimenez del Feyenoord. Sono state anche proposte pedine come Depay (30 anni) che tra qualche giorno sarà un parametro zero. E come Abraham (26 anni) rientrato in campo ad aprile con la Roma dopo un lungo infortunio.

Capitolo Leao, che sta deludendo agli Europei: due partite, due ammonizioni per simulazione con relativa squalifica, due sostituzioni e zero gol. Al-Hilal pronto ad offrire 100 milioni, Psg a caccia del sostituto di Mbappé: il Milan ha il coltello dalla parte del manico, visto il contratto in fino al 2028 e la clausola da 175 milioni.