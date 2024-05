Emergenza in aeroporto via all’esercitazione

Anche una rappresentanza di Sipem Sos Lombardia, il gruppo degli psicologi delle emergenze con sede a Melegnano, ha partecipato la scorsa notte a un’esercitazione all’aeroporto di Malpensa, dove sono state simulate delle operazioni di recupero e salvataggio di persone prese in ostaggio, o rimpatriate. La simulazione è stata condotta dalle forze speciali del 9° Reggimento "Col Moschin", a bordo di un C130 dell’Aeronautica militare, insieme agli osservatori del master "Crisis & disaster management: le funzioni organizzative in Protezione Civile, sicurezza e difesa civile" dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Non è la prima volta che Sipem partecipa alle esercitazioni nel grande hub aeroportuale lombardo.

A.Z.