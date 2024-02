Elezioni, appello all’unità: subito un tavolo di confronto

In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, il gruppo Europa Verde-Sinistra Italiana lancia un appello all’intero centrosinistra peschierese: l’invito è a creare, da subito, un tavolo di confronto per ritrovare l’unità, individuare dei temi comuni e impostare un’attività condivisa. "Riteniamo che sia finalmente il tempo di impegnarsi per consolidare un modo nuovo di fare politica a Peschiera Borromeo. Crediamo che ci sia bisogno di un dialogo sincero ed efficace, a livello locale, tra tutte le forze di centrosinistra, per realizzare alleanze durature": è quanto affermano gli esponenti locali di Europa Verde-Sinistra Italiana, Paola Baratelli, Christian Blundo, Simone Bellini e Sergio Goglio.

A Peschiera, dopo l’improvvisa scomparsa del sindaco Augusto Moretti, il timone del Municipio è stato temporaneamente assunto dalla vicesindaca Stefania Accosa, in attesa della prima data utile per procedere alle nuove elezioni, che si terranno appunto in primavera. Partiti e liste civiche iniziano dunque a scaldare i motori. A.Z.