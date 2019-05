Milano, 30 maggio 2019 - Nel furgone aveva 48 lavatrici e 47 frigoriferi del valore di circa 30mila euro, senza la relativa documentazione. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine da parte dei carabinieri di Garbagnate MIlanese. L'uomo alla guida, un 45enne bulgaro, è sembrato subito molto teso e non è risucitoa fronire uan spiegazione riguardo il carico. Immediato il pensiero che si trattasse di merce rubata. Ed in effetti, gli elettrodomestici sono risultati provento di furto avvenuto la notte precedente in un deposito di ossona, zona a ovest di Milano.è stato fermato dai carabinieri di Garbagnate, nel Milanese, per ricettazione.

L'autotrasportatore, risultato regolare, residente a Paderno Dugnano e incensurato, è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore.