Elementare Manzoni. Investiti 1,3 milioni via libera al progetto

Quando i soldi dal Pnrr non erano arrivati, il Comune aveva deciso di fare da sé e ha investito 1,3 milioni per rifare tetto e facciate dell’istituto più vecchio della città con i suoi oltre 90 anni di vita. Ora, la giunta approva il progetto esecutivo e il restyling della scuola elementare Manzoni a Cernusco è sempre più vicino. L’intervento era stato inserito in una ampia tranche di aggiornamenti dedicato a bambini e ragazzi - dalla nuova illuminazione alle materne di via Mosè Bianchi e via Dante, all’ampliamento e il restyling del nido in via don Milani, - ma per quest’ultimo dossier i fondi dal Piano di ripresa e resilienza non sono arrivati. Da qui la scelta di andare avanti lo stesso. Nuova vita dunque in arrivo per l’edificio in pieno centro che ospita 25 aule, 24 delle quali occupate da 550 alunni, più una biblioteca, un laboratorio di informatica, uno spazio inclusione, la mensa, una palestra e un saloncino. Ci sono anche laboratori e una palestrina per psicomotricità con gli spogliatoi. Negli ultimi anni sono stati portati avanti alcuni interventi interni di sistemazione, a cominciare dalla mensa. Cucine e tavoli prima nel seminterrato, ora sono al piano rialzato, nell’ala Ovest "per rispondere meglio alle esigenze di alunni e insegnanti", spiega il Municipio. Che nella stessa ottica ha rifatto anche i bagni. Il cantiere adesso si sposta all’esterno. Bar.Cal.