Egonu, luci e ombre: Milano passa al fotofinish

Neanche la Reale Mutua Fenera Chieri è riuscita a frenare la corsa dell’Allianz Vero Volley Milano che al Pala Gianni Asti di Torino davanti a quasi 4.000 spetatori ha centrato la dodicesima vittoria consecutiva in serie A1, restando nella scia della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, vittoriosa a Roma al tie-break e distante tre lunghezze in attesa dello scontro diretto in programma tra due settimane.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno perso il primo set contro le temibili piemontesi, già capaci di frenare la scorsa settimana proprio le pantere e nel secondo set hanno faticato ancora, pagando gli errori in attacco di una Paola Egonu spesso a segno ma comunque anche molto fallosa. Non ha sorpreso quindi che nel terzo parziale sul 17-13 per le padrone di casa proprio l’opposto di Cittadella, al pari di capitan Alessia Orro, sia stata sostituita. Con Vittoria Prandi e Adhu Malual in campo per un doppio cambio che sembrava utile più che altro per far rifiatare le titolari per qualche minuto la situazione a sorpresa di è ribaltata. Merito però più che altro di una scatenata Myryam Sylla che schiacciando gli ultimi tre palloni ha firmato l’1-2. La diagonale di riserva è stata confermata anche nel quarto set, quandi Milano ha dato l’impressione di poter chiudere addirittura agevolmente i conti, salvo poi subire un parziale di 6-1 che ha rimesso tutto in discussione. A quel punto Gaspari ha rimesso in campo Paola Egonu che però tra un muro subito e un attacco out non è riuscita ad evitare il tie-break, dove Chieri è volata sul +3 grazie a due servizi vincenti di Camilla Weitzel e un muro di Martha Anthouli. Come già successo nel corso di questa partita infinita però il punteggio è tornato subito in parità, con Orro protagonista nel rispedire al mittente un attacco a botta sicura. Si è proseguito punto a punto fino al muro di Sonia Candi per il 13-15 finale.

REALE MUTUA FENERA CHIERI-ALLIANZ VERO MILANO 2-3 (25-21, 23-25, 23-25, 27-25, 13-15). A.G.