“Edufest“ alla seconda edizione. Grandi nomi parlano di equilibrio

Cinisello ospiterà per la seconda volta Edufest, il più grande festival d’Italia dedicato all’educazione e alla formazione, organizzato da cooperativa Orsa e giunto alla quarta edizione. L’anno scorso sono stati accolti 7.200 partecipanti, 25 ospiti (dallo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai al filosofo Umberto Galimberti, passando dalla cantante Clara al matematico Piergiorgio Odifreddi) e 79 partner tra talk, laboratori per bambini e ragazzi, associazioni con i loro stand ed espositori, concerti e spettacoli aperti a tutto il pubblico a ingresso gratuito. Il 17 e 18 maggio il festival dell’educazione tornerà in città e anche quest’anno si svolgerà nella cornice di Villa Ghirlanda, “invadendo“ anche il parco storico tra tendoni, animazioni e luoghi di sperimentazione."L’iniziativa si snoderà secondo uno stile ormai consolidato in questi anni - spiega Roberto Prencipe della cooperativa Orsa, che si occupa dell’organizzazione della kermesse -. Sul palco si avvicenderanno filosofi, scrittori, pedagogisti, persone dello spettacolo, artisti di respiro nazionale per affrontare varie questioni. Ogni anno proponiamo un tema, inteso come porta di accesso al dibattito".

La scorsa edizione le trasformazioni sono state il “fil rouge“ di tutti gli appuntamenti di Edufest 2024. "Quest’anno abbiamo scelto gli equilibri come tema portante e importante - annuncia Prencipe -. Questo topic sarà esplorato da persone in rapporto, ad esempio, alle evoluzioni che appartengono allo sviluppo dell’individuo, alla complessità sociale, ma anche alle tensioni e alla polarità. Faremo tutto questo in due giornate, cercando di creare un clima che coniughi leggerezza e approfondimento". La.La.