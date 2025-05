Educazione ambientale, premi alle scuole

Educare i giovani alla sostenibilità. Una missione che è stata al centro, ieri, al Teatro Franco Parenti per l’evento conclusivo di “Futuro in Circolo”, il programma nazionale di educazione ambientale promosso dal Gruppo

A2A. Premiate le classi vincitrici del contest collegato all’iniziativa. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per premiare, alla presenza dell’assessora all’Ambiente del Comune Elena Grandi, e di Marcello Milani, ad di Amsa, i vincitori del progetto #AmbienteaScuola. Per “Green news lab: Sostenibilità e IA”, l’Istituto Santa Gemma si è distinto con “Politica verde e giustizia sociale per un futuro migliore”, mentre il Liceo Statale Carlo Tenca ha presentato “Cucire il futuro”, dedicato al racconto di un’impresa green. Intervenuto il professor Vincenzo Schettini, che ha guidato un momento di confronto con i ragazzi su energia, risorse e il loro ruolo nella transizione ecologica. Coinvolti oltre 2mila giovani milanesi. Mentre in tutto il Paese, il progetto “Futuro in Circolo”, alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di 110.000 studenti e docenti.