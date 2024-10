Educatore professionale per sostegno scolastico

Educatori/educatrici professionali sostegno scolastico, 1 posto

Sede di lavoro: San Donato Milanese, San Giuliano Milanese. Codice offerta Afolmet: 87070. Tipologia di contratto: determinato, indeterminato. La risorsa, per ente terzo settore ambito assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, si occuperà di progetti educativi all’interno di scuole, seguirà incontri con pedagogista per tutoring durante l’anno accademico, collaborerà con gli insegnanti di sostegno per il progetto di inclusione. Indispensabile uno dei seguenti titoli: Laurea in Scienze dell’Educazione L19 oppure/Scienze Pedagogiche LM 85/oppure Riqualifica 60CF, preferibile esperienza pregressa nel ruolo cercato di almeno 1 anno, in alternativa forte propensione al ruolo educativo e al lavoro per progetti, capacità di entrare in relazione con diverse fragilità e disabilità, capacità di lavorare in team, preferibile patente B. Verranno offerti percorsi formativi e supervisione psicologica.

Per informazioni sulle offerte: afolmet.it