"Educati e felici". Libro ai genitori di bimbi 6-10 anni

Quante ore deve dormire un bambino in età scolare? E quanto usare i dispositivi elettronici? Ancora, come gestire rabbia e frustrazione quando queste si manifestano? Sono solo alcune delle domande, alle quali cerca di rispondere "Educati e felici", un kit-libretto a uso dei genitori con figli da 6 a 10 anni. La pubblicazione, la seconda dopo "Educati e felici – 0-5 anni", è frutto della collaborazione tra il Centro psicopedagogico diretto da Daniele Novara e il Comune di San Donato. Il volume verrà distribuito gratuitamente a tutti i genitori dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole primarie della città, per un totale di 1.600 famiglie. Quello precedente, dedicato ai piccoli in età pre-scolare, era stato distribuito a 1.500 famiglie.

"Questo agile libretto - dice il pedagogista Novara a proposito dell’ultima pubblicazione - vuole fornire un aiuto pratico ai genitori negli anni cruciali dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei propri figli. Dai sei anni i bambini iniziano a sviluppare il pensiero reversibile, cioè a mettere in relazione tra loro gli eventi e a comprendere gli esiti delle loro azioni: è qui che bisogna stabilizzare le loro autonomie. Lo si può fare con regole chiare, un’attenta organizzazione della giornata, una corretta gestione delle emozioni e dei conflitti".

Il volume è stato presentato ieri alla scuola elementare di via Greppi attraverso una simpatica chiacchierata tra Novara e gli alunni di due classi (quarta e quinta). Presenti anche il preside Enrico Sartori e l’assessore all’educazione Valentina Marzani. Il prossimo step sarà la pubblicazione di un kit pedagogico dedicato ai pre-adolescenti.

A.Z.