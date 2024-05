A Milano torna la quinta edizione del Festival di Atelier Teatro per portare il teatro (gratis) alle periferie

Milano, 10 maggio 2024 – Ritorna Palchi Fioriti, sessione di primavera del festival di Atelier teatro giunto alla V edizione organizzato dal teatro popolare delle periferie milanesi dal 16 maggio al 9 giugno.

La manifestazione, “Le mille e una piazza 2024” che riporta i classici greci e latini nei parchi e nei giardini urbani, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età, presta attenzione alle periferie e ai territori caratterizzati da criticità sociali come i quartieri ERP per favorire l'aggregazione della città partendo da piazze, giardini urbani e parchi, mercati comunali e biblioteche delle periferie.

L’obiettivo di Atelier Teatro è quello di diffondere una cultura teatrale alla portata di tutti per portare lo spettacolo dal vivo ai quartieri e ai cittadini con minor accesso alle proposte culturali.

L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di compagnie di rilievo nazionale e internazionale e si avvale della consulenza dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal maestro Carlo Boso.

In questa seconda sessione, a cui seguirà “Racconti d’autunno” in settembre Atelier Teatro, insieme alle compagnie ospiti del festival, porta in scena 16 spettacoli e 3 concerti con l'alternarsi le opere di Aristofane e Apuleio. La compagnia porta in scena “Gli uccelli”, “Le Nuvole”, “Le Rane” e la riscrittura -in collaborazione con Carlo Boso- della più celebre favola latina: “L’asino d’oro” di Apuleio.

Inizio giovedì 16 maggio alle 21 alle Fucine Vulcano con due appuntamenti, nella prima parte della serata, lo spettacolo “Discorso sul Mito: Dioniso” di Vittorio Continelli, nella seconda parte, il concerto “La Primavera” dell’ensemble Atti Soavi che propone una degustazione di canti medievali e rinascimentali dedicati alla Primavera e al buon vino.

In conclusione si svolgerà la premiazione delle compagnie vincitrici dell’Arena di Cyrano 2024, competizione teatrale per compagnie emergenti, dedicata alla memoria del Maestro Eugenio Allegri.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio debutterà lo spettacolo “Odisseo” della compagnia siciliana V.A.N. (Verso Altre Narrazioni), domenica 26 maggio alle 17 all’oratorio Vigentino, lo spettacolo interattivo per ragazzi (dai 6 ai 13 anni) “La guerra di Troia”.

Sabato 8 giugno alle 20.30 ai Giardini Indro Montanelli, il concerto di Le 3 Sorelle “Voci dal mare”, dedicato ai canti tradizionali legati al mare.

Il festival, con il patrocinio del comune di Milano e il contributo di Fondazione Cariplo, è reso possibile grazie al sostegno dei nove municipi del comune e di enti e associazioni di territorio come Fucine Vulcano, Nolo4Kids, Città del Sole - Amici del Parco Trotter, Centro Asteria, Associazione Benedetto Marcello.