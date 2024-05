Cascina Cuccagna festeggia 12 anni: lotteria, laboratori e spettacoli teatrali

Festeggia dodici anni di attività con un calendario di appuntamenti tutti ad ingresso libero, Cascina Cuccagna a Milano. Dodici anni di rigenerazione urbana partecipata che, domenica 12 maggio, diventano la 'scusa' per un'altra 'domenica bestiale'. Dal mattino alla sera, nei saloni settecenteschi, nei cortili e nell'orto, sono in programma spettacoli di musica e teatro, letture, laboratori e giochi in giardino, incontri e lezioni. Cascina Cuccagna apre al quartiere, alla città e ai viaggiatori con uno sguardo verso il futuro.

Quest’anno il file rouge di ogni progetto dell'Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, è la trasformazione di via Cuccagna in Nuovo Vicolo Cuccagna che diventerà uno spazio pubblico pensato per accogliere i bisogni e i desideri del quartiere. Il progetto di riqualificazione è aperto alla partecipazione dei cittadini che possono contribuire con l’acquisto dei biglietti della Lotteria di Cascina Cuccagna 2024. I biglietti sono in vendita a 2,50 euro negli uffici della cascina e ai banchetti durante gli eventi del 12 maggio, fino all’estrazione delle ore 18.

Gli appuntamen ti

Domenica dalle 10.30 la giornata è scandita da eventi per tutti i gusti, laboratorio Fare maglia in compagnia come occasione di socialità, ma anche laboratori di giardinaggio per famiglie. Tra le attività in palinsesto, grande attesa per la competizione de "Il Palo della Cuccagna", il tavolo dello scambio “Passamano Cuccagna - Cerchio del dono", aperto a tutti coloro che desiderano provare a regalare/scambiare degli oggetti o degli accessori in buone condizioni e facilmente trasportabili. Per bambini e ragazzi "Il Puzzle dei diritti" a cura di Emergency, e poi il lavoro a maglia come occasione di socialità, il giardinaggio per le famiglie, lo spettacolo di burattini “Meneghino in Cuccagna”, il laboratorio di liuteria sotto la sapiente guida di un liutaio della bottega Gibertoni-Nalin che si conclude con un concerto a cura delle violiniste Silvia Bertolino e Mara Kitharatzis. Lezioni sull’irrigazione sostenibile anche a casa, la tecnica pittorica dell’acquerello a cura di Rosalba Bartolucci, letture teatrali e presentazione di libri, la rassegna di cortometraggi sulla ruralità in Lombardia, e infine le proposte di un posto a Milano dedicate all’anniversario di Cascina Cuccagna.

In serata dalle 19 alle 20 proiezione di quattro cortometraggi sulla ruralità nella Lombardia: C’erano una volta le due Montagne di Martin Dokoupil; Sirene, sante, dee di Luca Galassi; Stramonium di Nicola Ballarini; Terra giovane di Alberto Dalla Valle e Ettore Zorzini.

Al via anche la prima edizione di "Stand up comedy Bestiale" rassegna di stand-up comedy in cui l’unico ingrediente che manca è la dignità. Si esibiranno cinque commedianti tra i/le migliori esponenti della stand up comedy milanese (e non) emergente. Con Dan Batista, Davide Paglia, Franz Rotundo, Patrizia, Emma Scialpi e Nicola Campostori.