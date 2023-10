Milano, edicole aperte fino alle 22. “Garantiamo il pluralismo dell’informazione”

Milano, 9 ottobre 2023 – Quattro edicole di Milano e provincia, in rappresentanza di tutte, resteranno aperte fino alle ore 22 in due giornate della prossima settimana. Con questa iniziativa il Si.Na.Gi. (Sindacato nazionale giornali d’Italia) continua la campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, del mondo politico e delle amministrazioni locali sull'importanza che riveste l'edicola nell'ambito sociale, culturale e democratico del nostro Paese.

In questa occasione speciale, gli edicolanti incontreranno i cittadini e gli amministratori locali che intendono manifestare il proprio sostegno in favore delle edicole italiane.

Di fronte alla grave crisi del settore, che non riguarda solo gli edicolanti ma interessa il tessuto sociale di una città e la cultura e la democrazia di una nazione, la notte delle edicole è una occasione di informazione e confronto che si terrà nelle seguenti edicole. Le edicole che aderiranno all’iniziativa e rimarranno aperte fino alle 22 saranno:

Martedì 17 ottobre 2023

Milano : piazza della Resistenza Partigiana/C.so Como.

: piazza della Resistenza Partigiana/C.so Como. Cinisello Balsamo: via F.lli Cervi/via Robecco.

Mercoledì 18 ottobre 2023

Rho : via Porta Ronca, 53.

: via Porta Ronca, 53. Cormano: via Caduti della Libertà, 8.

Oggi in Italia i gruppi editoriali coltivano l'apparenza di una informazione di qualità mentre nulla fanno per arginare la crisi della carta stampata e si rendono corresponsabili di scelte scellerate dei distributori nazionali che stanno portando alla ulteriore chiusura di molte edicole.

Se meno giornali vengono messi a disposizione del cittadino, il pluralismo dell'informazione e la democrazia nel nostro Paese sono a rischio; di conseguenza, gli edicolanti si mettono in campo per chiedere agli editori un impegno concreto, in sintonia e sinergico con la rete di vendita. I giornali quotidiani hanno perso l'autorevolezza che avevano un tempo, forse anche a causa dello svuotamento delle redazioni, e non sono scritti in modo da poter interessare un ragazzo che si nutre di video e conversazioni sui social.

Il Sottosegretario Alberto Barachini ha dichiarato recentemente che “gli editori dei giornali potrebbero avere un ruolo importante nel recuperare e valorizzare un patrimonio, costituito dai giovani, dagli studenti, dai ragazzi, che non si possono lasciare alla mercé di un algortimo ma occorre soddisfare il grande livello di curiosità che c'è in loro, nonostante una vita digitale ormai immersiva”. L'edicola è un luogo di incontro sociale e un presidio territoriale e culturale insostituibile. L’edicola è una lanterna accesa sulla democrazia in quanto garantisce il pluralismo dell'informazione scritta.

