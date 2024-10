Economia milanese consumi e prezzi

Villois

economia Lombarda è sempre più trascinata da quella milanese, la quale vanta ormai risultati da record per l’attrattività turistica, ai quali si associa una domanda di insediamento immobiliare, destinato ai servizi e al ricettivo alberghiero superiore a qualsiasi previsione. A fine anno l’economia regionale dovrebbe raggiungere + 7% sul 2019, quella milanese potrebbe sfondare il 10%, ciò nonostante si sta profilando un clima di crescente sfiducia. Calano ulteriormente gli ordini in portafoglio delle imprese manifatturiere, crescono i magazzini e peggiorano le attese di produzione per i prossimi 6-8 mesi. Anche i prestiti alle imprese del manifatturiero segnano una contrazione proseguendo il calo iniziato nel 2023.

La diminuzione dei finanziamenti bancari riguarda essenzialmente le piccole imprese e supera il 10%, in misura seppur minore riguarda anche le medie imprese. Gli investimenti nel manifatturiero sono al lumicino, il provvedimento transizione 5.0, emanato dal Governo dovrebbe fungere da stimolo, importante semplificarne l’accesso agli utilizzatori che risultano poter essere di ogni tipo di settore. I consumi restano al palo, i postumi dell’inflazione si fanno sentire soprattutto sui ceti medi, in passato i maggiori portatori di spesa. Finora a sostenere il tessuto economico è stato il sistema dei servizi alberghieri e ristorazione, con effetto traino per il commercio positivo, soprattutto a Milano, ma anche nei territori lombardi a vocazione turistica come Como, che vive un boom attrattivo basato su una spesa procapite tra le più alte d’Italia. Alla luce di questi dati diventa essenziale che le amministrazioni pubbliche migliorino i servizi con in testa i trasporti, il sistema informativo e quello attrattivo, realizzando eventi e mostre e fiere commerciali di alto livello, mentre quello privato prosegua il percorso della qualità dei servizi, non solo per le tasche più abbienti, limitando la corsa agli aumenti dei prezzi che, in presenza di un inflazione intorno al 2%, ha superato il 5%, tasso che addizionato a quelli consolidati può allontanare verso altri lidi il turismo estero che è per l’economia milanese, ma non solo, fondamentale.