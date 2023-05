Ecomusei d’area "riconosciuti" dalla Regione

Il decreto regionale notificato l’altro giorno, ed è "riconoscimento formale" per l’Ecomuseo della Martesana, corazzata rivierasca nata ufficialmente nel 2016 e da allora in attività; e, pochi chilometri in là, per l’Ecomuseo Adda di Leonardo, ente culturale fondato a suo tempo a Trezzo sull’Adda per la valorizzazione dei territori leonardeschi. Entrambi gli Ecomusei d’area entrano così ufficialmente a far parte della rete ecomuseale regionale, che raduna ad oggi 38 enti. L’istruttoria sovracomunale è durata alcuni mesi ed è ora al traguardo. L’elenco notificato agli enti include "gli Ecomusei che hanno presentato richiesta di riconoscimento in attuazione della legge regionale del 7 ottobre 2016, e gli esiti istruttori svolti dalla struttura Patrimonio, Imprese culturali e Siti Unesco. Alla scadenza del bando, fissata per il 2 febbraio scorso, erano pervenute quattro domande". Il decreto regionale include anche, negli allegati, "specifiche raccomandazioni di ulteriore miglioramento". M.A.