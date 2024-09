Ecolab investe sulla sostenibilità. Due milioni nell’impianto di Rozzano

Ecolab investe due milioni di euro nello stabilimento cittadino. L’impianto è stato sottoposto a significativi miglioramenti per incrementare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità e mantenere così gli elevati standard. Lo scorso anno l’azienda ha festeggiato i 100 anni di attività, di cui 53 a Rozzano, e nei giorni scorsi ha inaugurato la nuova linea di produzione. Uno dei principali cambiamenti riguarda l’introduzione di nuove linee altamente automatizzate, che contribuiscono ad aumentare sia la sicurezza che l’efficienza e dunque a rispondere meglio alle richieste dei clienti. Inoltre, la collaborazione con aziende italiane e del territorio è stata fondamentale nello sviluppo del progetto. È stato investito molto sull’aspetto della green economy, ad esempio con l’installazione di pannelli solari, e ciò ha consentito di raggiungere importanti obiettivi, come la riduzione del consumo energetico e dell’acqua. "La vera economia locale è anche questa – commenta il sindaco Gianni Ferretti -. Una realtà fatta di industria, innovazione e attenzione all’ambiente. Non posso che apprezzare le scelte di ammodernare impianti e processi nel segno della sostenibilità. Ecolab dimostra di essere un’azienda all’avanguardia proiettata nel futuro".

"Questi miglioramenti sono fondamentali perché dimostrano la nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa - spiegano da Ecolab -. Migliorando l’efficienza e la sostenibilità dello stabilimento di Rozzano, riusciamo a soddisfare maggiormente le crescenti richieste dei nostri clienti, riducendo al minimo il nostro impatto ambientale. Questo non solo rafforza la nostra posizione sul mercato, ma anche il nostro impegno a essere impresa responsabile. L’importanza della sostenibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo". L’approccio green è radicato nell’impegno a livello aziendale a 360 gradi. "Ci concentriamo sulla conformità, sulla promozione dell’innovazione e sulla creazione di solide partnership per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità - conclude l’azienda -. Fissando obiettivi ambiziosi e sviluppando solidi sistemi di gestione, puntiamo a ridurre il nostro impatto su acqua, energia, emissioni di gas serra e rifiuti".