"Ecco le periferie dimenticate Ora un tavolo"

"Il Comune di Milano in questi giorni ha promosso alcune delibere di Giunta per stanziare risorse per affitti a ceto medio, dopo che purtroppo la città si è svuotata. Purtroppo negli ultimi 20 anni non è stata privilegiata l’edilizia popolare, sociale e quella convenzionata.

Ci troviamo di fronte ad una Città metropolitana che non è stata in grado di coordinare, in accordo con Regione Lombardia, le politiche abitative per giovani coppie, anziani, pendolari". La denuncia arriva dal segretario generale della Uil Milano e Lombardia, Enrico Vizza, che ha realizzato una reportage nelle periferie milanesi, pubblicato sulla web tv del sindacato (www.sindacato.tv). Costo della casa sempre più alto e, d’altra parte, periferie abbandonate, fra servizi assenti e negozi chiusi. "Sindaco, presidente di Regioni e Anci dovrebbero sedersi attorno a un tavolo per definire un modello di abitare. Non si devono creare altre leggi, ma applicare le attuali".