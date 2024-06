Ecco la giunta di Cesate. Due novità e tre conferme nella squadra di Vumbaca

Due volti nuovi e tre riconferme: è la nuova Giunta di Cesate che il sindaco di centrodestra Roberto Vumbaca ha presentato lunedì sera, durante la prima seduta del neo eletto consiglio comunale. La poltrona di vicesindaco è stata assegnata a Otello Gualandi, alla sua prima esperienza nell’esecutivo, con deleghe alla polizia locale, sicurezza, protezione civile, commercio e attività produttive. Il secondo volto nuovo è Lucia Uggeri, assessore alla cultura, scuola ed istruzione, politiche giovanili, associazione e volontariato.

Confermato Marco Galli, con deleghe alle politiche sociali, eventi istituzionali, sport e tempo libero, ecologia e ambiente. Mantiene la poltrona di assessore anche Ylenia Crippa, con delega ai progetti strategici, fundraising, marketing e comunicazione. Infine Matteo Bortolamai mantiene l’assessorato al bilancio e tributi, affari legali, personali.

Il sindaco Vumbaca, al suo secondo mandato, ha tenuto per sé le deleghe rapporti con la Città Metropolitana, lavori pubblici, urbanistica, partecipate e patrimonio. Come capogruppo della maggioranza è stata nominata Ilaria Marzano mentre la capogruppo dell’opposizione di centrosinistra c’è Michela Bondardo, candidata sindaco.

Nel suo discorso di insediamento il sindaco ha ringraziato gli elettori che si sono recati alle urne, "molti hanno riconosciuto il lavoro faticoso che abbiamo fatto e ci hanno votato. Il nostro motto lo possiamo definire con l’acronimo casa: cultura, ambiente, servizi e aggregazione. Vogliamo valorizzare il territorio e all’insegna della continuità completare progetti e cantieri avviati nei primi cinque anni di governo cittadino - spiega Vumbaca - penso per esempio al palazzetto, al centro polifunzionale di via Arno, alla palestra, al Bosco in città come opportunità per aumentare il verde nella nostra città. Ma ci sono anche i plessi scolastici da riqualificare, per i quali già ci siamo attivati per avere finanziamenti. Continueremo con l’attenzione puntuale nella gestione del bilancio che in questi 5 anni ha visto una riduzione dell’indebitamento per maggiori investimenti. E infine attenzione allo sviluppo produttivo e commerciale che abbiamo fortemente voluto con il nuovo Pgt". Un’altra delle priorità è via Romanò per la quale sarà individuata una soluzione per evitare gli allagamenti.