"Ecco i risultati dopo i debiti. Il Pat non svende"

Un’eredità da 110 milioni di debiti e un patrimonio immobiliare storico non valorizzato: il commissario Francesco Paolo Tronca, incaricato dalla Regione Lombardia di risanare la situazione del Pio Albergo Trivulzio, è partito da qui nella sua audizione alle commissioni Sociale e Sanità del Pirellone. E ha elencato i primi risultati: da agosto 2023 i posti letto sono stati occupati al 100% e successivamente sono stati predisposti altri 75 posti letto al 31 dicembre; altri 64 verranno aperti nei prossimi due mesi. A occuparsi della gestione del patrimonio immobiliare sarà un fondo di Invimit, società con capitale interamente detenuto dal Ministero di Economia e Finanza, che opererà sulla base di un piano quinquennale. Di fronte ad alcune perplessità da parte della consigliera Pd Carmela Rozza che ha lamentato un "rischio speculazione del patrimonio immobiliare" del Pat, il commissario ha precisato che il Pio Albergo Trivulzio non intende vendere niente e tantomeno svendere. Tronca si è anche soffermato sui progetti di sviluppo dell’ente, che, pur rispettando la sua principale attività e cioè quella assistenziale e sociale, si sta ponendo gli obiettivi di "riaprire tutti i reparti" oltre che di "guardare a traguardi innovativi attraverso la collaborazione con università e centri di ricerca".

L’audizione era stata chiesta dai consiglieri del Partito Democratico e avrà un seguito in quanto verranno ascoltati anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. "Spiace che i consiglieri del Pd si debbano ridurre a diffondere inutili allarmismi – il commento di Marco Bestetti, consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia –. Gli intendimenti di Regione Lombardia e del commissario Tronca sono chiarissimi. Come maggioranza lavoreremo affinché questa chiara volontà non possa attuarsi nel modo migliore, a beneficio dei dipendenti, degli utenti e degli inquilini del Pio Albergo Trivulzio". "Dalla Regione nessun impegno per il rilancio del Pat" ribattono invece il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino e la consigliera Carmela Rozza: "Manca ad oggi un piano di sviluppo".