Ecco Basilio Tiso. Al Policlinico un board di ex

Per il Policlinico si profila un Consiglio d’amministrazione composto da ex per metà dei suoi 8 membri: l’ex amministratore delegato Luigi Macchi e Fabio Mosca, primario di Neonatologia che va in pensione a fine anno, nominati dalla Regione su indicazione, rispettivamente, dell’assessore Bertolaso e di Fratelli d’Italia; l’ex primaria di Ginecologia della Mangiagalli Alessandra Kustermann, indicata dal Comune. E, infine, l’indicazione della Curia potrebbe ricadere su Basilio Tiso, storico direttore medico di presidio del Policlinico, che, in pensione, s’è rimesso a studiare: è al terzo anno della facoltà di Teologia.

Giulia Bonezzi