È importante formare giovani psicologi

Razzante*

Cattolica di Milano Il valore del sostegno psicologico è diventato sempre più evidente, sia a livello individuale che collettivo. Il benessere psicologico è riconosciuto come un elemento fondamentale per la qualità della vita e influenza la salute fisica, le relazioni interpersonali e la produttività lavorativa. In questo contesto, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia è impegnato promuovere la cura della salute mentale e a garantire che i cittadini lombardi abbiano accesso a servizi psicologici di alta qualità. In quest’ottica acquista rilevanza la formazione delle nuove generazioni di psicologi. La crescente complessità delle sfide sociali e individuali richiede infatti professionisti altamente qualificati e costantemente aggiornati. L’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha deciso di promuovere opportunità di sviluppo professionale per i futuri psicologi e anche quest’anno ha deciso di garantire uno spazio dedicato agli psicologi interessati a proseguire la propria formazione, organizzando il “Forum delle Scuole di Psicoterapia 2024”. Questa iniziativa offre un’importante piattaforma per i giovani professionisti e gli studenti di psicologia per conoscere più da vicino le diverse scuole e i loro programmi formativi, facilitando così la scelta del percorso più adatto alle loro aspirazioni e inclinazioni professionali. Il Forum, che si terrà dal 7 al 9 giugno, è solo una delle iniziative online che l’Ordine ha messo in campo per dare agli psicologi lombardi la possibilità di contare su un supporto istituzionale forte e strutturato, che li accompagna lungo tutto il percorso formativo e professionale. Questo non solo garantisce una preparazione adeguata per affrontare le sfide della professione, ma contribuisce anche a elevare il livello della pratica psicologica nella regione, a beneficio dell’intera comunità.

*Docente di Dirittodell’informazione in Cattolica