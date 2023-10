È giunto il tempo di riappropriarsi dell’ottimismo

Riccardi

Italia è unanimemente definita il Bel Paese. Vestigia e opere culturali di inestimabile valore; natura e clima secondi a nessuno, cibo caratteristicamente inimitabile, senso spiccato di ospitalità. E potremmo seguitare. Il rovescio speculativo della medaglia: l’Italietta dei furbi, degli evasori, dei fannulloni, degli scopritori dello inganno (fatta la legge trovato ...). Si aggiunga la offensiva percezione propagandata, peraltro falsa, di essere il Paese della mafia, del malaffare e di una malavita importata. Nel dopoguerra lo Stivale era a terra. L’indigenza generalizzata fu combattuta però con volontà e sacrifici. Arrivò il boom e, nonostante tutto, il Paese è ai primi posti nel settore manufatturiero piccolo ma presente in tutto il globo. Il sistema politico, nell’ambito del compromesso storico ha retto fino al crollo del Muro. Il manufatto picconato ha reso liquidi equilibri politici inamovibili. Quasi in sonno. Governi di coalizioni rissose o di tecnici per stato di necessità e per la disistima generale verso la politica. L’Italia è parte dell’Europa che, mai come ora, dimostra tutta la sua disunità. Il clima geopolitico fosco irrora ombre sul nostro suolo e rende avvilito un popolo che della allegria intraprendente ne aveva fatto la bandiera. Stiamo entrando nella caverna buia del pessimismo ovvero si intravede una, sia pure fioca, luce dello ottimismo della ragione? Si dice a parole largo ai giovani disprezzati nei fatti. Con l’abusato ritornello del tempo antico. La sfiducia nutre lo scetticismo alimentato da slogan ingannevoli nella loro sintesi apodittica. Divisiva. Lo Stivale lo merita ne ha la capacità. Bisogna credere nel futuro sia pure incognito ed indecifrabile. Riappropriamoci dello ottimismo. Quello che fortifica la ragione. La sola che permette di affrontare, senza recedere, le tante avversità presenti e ahimè future.