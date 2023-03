Due tentativi di furti all’Istituto di viale Italia

Due tentativi di furti a scuola nel giro di pochi giorni, entrambi sventati dai carabinieri. È successo all’Istituto comprensivo di viale Italia (liceo Vico e istituto tecnico Falcone-Righi). Ieri mattina, intorno alle 5, i carabinieri di Corsico sono intervenuti nell’istituto e hanno beccato un 24enne, originario della Libia, che si era introdotto nell’edificio e stava portando via 21 computer portatili dalle aule. Il giovane aveva fatto il giro delle classi per portare via i pc. In tasca, hanno trovato anche qualche decina di euro: il contenuto dei distributori automatici. Il 24enne è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere dell’accusa di furto. Solo pochi giorni fa, i militari sono dovuti intervenire per un altro tentatine, entrambi italiani, hanno fatto irruzione all’istituto e sono stati sorpresi dai militari, sempre all’alba, mentre cercavano di forzare i distributori automatici, facendo razzia delle merendine e delle monete. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile di Corsico accusati di tentato furto aggravato.F.G.