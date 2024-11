Due opportunità per farsi conoscere

Conoscere le opportunità di occupazione sul territorio e sostenere colloqui di lavoro. È possibile farlo domani al “Job day“ di Garbagnate Milanese, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con l’amministrazione comunale. Durante l’evento, che si tiene dalle 14 alle 18 nella biblioteca civica, le persone potranno conoscere diverse realtà aziendali, tra le quali Esselunga, McDonald’s, Fercam e Beumer e i profili attualmente ricercati dalle imprese nei settori logistica, grande distribuzione, ristorazione, robotica, chimica e sociale. Sarà possibile sostenere i colloqui di selezione con i recruiter delle aziende, di Afolmet e delle sei agenzie per il lavoro che hanno aderito all’iniziativa. Il secondo appuntamento con le opportunità di lavoro è alla “Fiera delle professioni“ che si tiene giovedì 28 novembre dalle 9.30 alle 15 al centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali del Corsichese e con il centro commerciale, l’evento consente alle persone di conoscere le opportunità lavorative proposte da alcuni brand presenti nel mall, tra i quali Bennet, Ovs, McDonald’s e Old Wild West, dalle aziende del territorio e non solo, dalle sette agenzie per il lavoro e da Afol Metropolitana. Nel corso della giornata sarà possibile incontrare i recruiter aziendali per sostenere colloqui di selezione, partecipare al gioco a premi “Il Quizzettone” sulla ricerca del lavoro e al workshop di orientamento al lavoro dedicato ai giovani.

Per maggiori informazioni e per partecipare agli appuntamenti è possibile compilare i form su afolmet.it.