Due mezzi per le persone fragili, dono di 70 aziende

Due nuovi mezzi per il trasporto delle persone fragili del territorio. Sono stati consegnati l’altra mattina in piazza della Resistenza i due furgoni attrezzati con pedane mobili. Sono stati formalmente affidati al Comune con una breve cerimonia e sono già pronti ad accompagnare gratuitamente i padernesi, che sono bisognosi di assistenza dalle loro abitazioni i centri sensibili, come le scuole, i centri diurni disabili e le strutture di cura, sia a Paderno Dugnano sia in altri Comuni. "Grazie", è stata la parola che questa mattina ha scandito tutti gli interventi che hanno preceduto il taglio del nastro per la consegna al Comune di due nuovi mezzi adibiti e attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e difficoltà motorie - ha commentato il sindaco Ezio Casati -. Un grazie va rivolto principalmente alle tante aziende, che hanno aderito alla proposta di sponsorizzazione che la PMG ha condotto per conto del municipio".

Il primo cittadino e l’assessore ai Servizi Sociali Michela Scorta sono stati interpreti del "grazie" di tutta la comunità che è stato rivolto a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto, dando così continuità a un servizio che consente di garantire la mobilità a chi è più fragile e bisognoso di assistenza e di accompagnamento. Durante la mattinata sono state anche consegnate le pergamene di ringraziamento alle aziende che hanno aderito al progetto, sostenendo il servizio di mobilità sostenibile promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con PMG Italia. Sono state 70 le attività che hanno deciso di sponsorizzare i due nuovi mezzi che garantiranno il trasporto di anziani e persone con ridotte capacità motorie grazie alla generosità di imprenditori e commercianti che hanno partecipato.

La.La.