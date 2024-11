Due “Job day“. Assistenza clienti

Lavorare nell’assistenza clienti. È possibile conoscere le opportunità offerte da Europ Assistance durante il recruiting day organizzato da Afol Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Pieve Emanuele. L’evento si svolgerà lunedì 11 novembre, a partire dalle 10 nella sala consiliare in via Viquarterio 1. Durante l’appuntamento la società, specializzata nell’assistenza alle persone, presenterà l’ambiente di lavoro e l’attuale ricerca aperta per agenti di assistenza salute viaggi e auto casa, e agenti customer care. Sarà possibile avere indicazioni sulle modalità e l’iter di candidatura e conoscere attraverso un breve colloquio di selezione i recruiter aziendali. Per i candidati selezionati è prevista una formazione iniziale presso gli uffici di Assago. Per chi invece desidera lavorare per i brand che si occupano di abbigliamento e accessori, cura della casa, benessere della persona, ristorazione, l’appuntamento è per giovedì 14 novembre con il recruiting day al Centro Commerciale Rescaldina in via Togliatti 1 a Rescaldina. Si tratta del primo evento organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il centro commerciale e l’amministrazione comunale. Afol Metropolitana, alle 10, aprirà l’evento con una presentazione dei brand e delle figure ricercate e dalle 11.00 alle 14.30 sarà possibile incontrare i recruiter dei marchi presenti all’interno dello shopping center e sostenere un primo colloquio di selezione al primo piano dell’area incontri dello shopping mall. Il servizio di preselezione di Afol Metropolitana sarà disponibile anche per candidarsi ad altre offerte per la gdo e il retail. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti e su come partecipare afolmet.it.