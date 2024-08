Due comunità piangono Rossi. Domani il funerale a Melegnano

Si svolgeranno domani alle 10,30 nella basilica minore di San Giovanni, a Melegnano, i funerali di Pierantonio Rossi, il 60enne di Cerro al Lambro deceduto in Liguria, in seguito a un tragico incidente stradale. È finito contro un’automobile, mentre stava viaggiando alla guida del suo scooter. Lo schianto è avvenuto venerdì pomeriggio sulla via Aurelia. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e sabato mattina il 60enne è morto all’ospedale di Pietra Ligure, dov’era stato ricoverato. Politico locale, attivo nel mondo dell’associazionismo, Rossi si preparava a trascorrere qualche giorno in Liguria.

Al momento dell’incidente era di ritorno da Finale Ligure, dov’era andato a trovare un amico, ed era diretto ad Alassio, dove si trovava in vacanza con la famiglia. A Cerro al Lambro, dove era molto noto, lascia un grande vuoto: era infatti il figlio di Piero Rossi, il sindaco del paese tra gli anni Ottanta e Novanta. Pierantonio Rossi era conosciuto anche a Melegnano, dove in passato aveva rivestito le cariche di assessore e consigliere comunale. Anche dopo la conclusione dell’impegno istituzionale, Rossi aveva continuato a coltivare svariati contatti.

Promotore finanziario, è stato anche cofondatore dell’associazione di volontariato Corti&Rossi, che si è adoperata, tra l’altro, per donare una culla della vita all’ospedale Predabissi. Rossi lascia la moglie Paola e la figlia Carolina, oltre ai fratelli Gianluigi e Giuseppe. "Una persona sempre pronta a spendersi per gli altri, amante della vita. Ai primi del mese era venuto a trovarmi all’isola d’Elba, dove avevamo festeggiato insieme i suoi 60 anni. Stento a credere che ora non sia più tra noi", ha commentato il fratello Gianluigi. In queste ore sono stati numerosi i messaggi di cordoglio, che si sono susseguiti in seguito alla notizia della sua scomparsa: parole di vicinanza alla famiglia sono state espresse, tra gli altri, dall’amministrazione di Cerro al Lambro e dalla lista di minoranza Solidarietà civica indipendente.

