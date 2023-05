Milano, omicidio-suicidio in via Cogne: uccide un uomo a colpi di forbice e si butta dal settimo piano

Milano – Omicidio-suicidio stanotte in uno stabile di via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. I carabinieri sono intervenuti inizialmente per un uomo che si era lanciato dal settimo piano del palazzo: morto sul colpo un cinquantunenne italiano.

Poi i militari della Compagnia Magenta sono entrati nella casa del primo piano in cui abitava l'uomo e hanno scoperto un altro corpo senza vita, quello di un cittadino verosimilmente nordafricano, ucciso con ogni probabilità con fendenti sferrati con un paio di forbici, che sono state ritrovate e sequestrate. Il secondo cadavere non è stato ancora identificato perché non c'erano documenti.