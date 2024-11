Due anziani investiti sulle strisce. Gravissima una donna di 74 anni

Due anziani sono stati investiti da un’auto ieri pomeriggio in via Gonzales, a due passi dal parco di via Nervesa. Ad avere la peggio è stata la donna di 74 anni, che è stata intubata dai sanitari di Areu e trasportata in condizioni gravissime al Niguarda; meno preoccupanti le condizioni del marito settantacinquenne, trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli. Stando alle prime informazioni, la coppia di pensionati è stata travolta alle 17 dalla macchina guidata da una cinquantunenne mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’automobilista si è subito fermata per chiamare il 112 e prestare i primi soccorsi: sottoposta all’alcoltest, è risultata negativa; e gli accertamenti della polizia locale hanno fatto emergere che era in regola sia con l’assicurazione che con la revisione del veicolo. Le condizioni della settantaquattrenne sono apparse subito critiche, soprattutto per i traumi riportati alla testa.

Le indagini sulla dinamica sono affidate ai ghisa del Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi in via Gonzales e raccolto la testimonianza della cinquantunenne, che ora rischia l’accusa di lesioni stradali.