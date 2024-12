Droga e soldi: due spacciatori finiti in manette

Ancora due spacciatori in manette. Agivano in via Mimose. Sono stati presi con decine di dosi di droghe, pronte allo smercio, e alcune centinaia di euro incassati nella serata. Il blitz è scattato l’altra sera a opera degli agenti della polizia locale che sono riusciti a fermare i due spacciatori, entrambi stranieri. Si tratta di due soggetti già noti alle forze dell’ordine. Durante i controlli i due hanno tentato di disfarsi della droga, ma inutilmente. Portati al comando della locale sono stati posti in stato di fermo in attesa del processo. Si tratta solo dell’ultimo blitz contro lo spaccio che solo quest’anno ha visto fermare almeno un trentina di spacciatori alcuni dei quali minorenni, solo sul territorio rozzanese. Mas.Sag.