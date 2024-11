Milano, nasconde droga nelle cantine di un palazzo: arrestato pusher 26enne

Milano, 5 novembre 2024 – Nascondeva la droga nelle cantine di un palazzo in zona Giambellino a Milano, arrestato 26enne marocchino.

La droga sequestrata dalla polizia

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura milanese, con l’ausilio del cane poliziotto Athena dell’Unità Cinofila, sono entrati in azione in uno stabile di via Degli Apulei, zona che tenevano d’occhio da tempo.

Una volta all’interno, hanno sorpreso e bloccato un 26enne marocchino mentre stava nascondendo 1.820 gr di hashish suddivisa in 65 pezzi confezionati e pronti alla cessione, 500 gr di cocaina suddivisi in 183 involucri e materiale per il confezionamento della droga, nelle cantine dell’edificio. Il giovane è stato arrestato.