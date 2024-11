Traffico di droga nella Bergamasca, smantellate due bande criminali: sei arresti

Bergamo, 5 novembre 2024 – Blitz dei carabinieri contro il traffico di droga, questa mattina all’alba, a Bergamo: i militari hanno eseguito una serie di ordinanze di custodie cautelari in carcere.

L’operazione dei i carabinieri della Compagnia di Bergamo, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dei comandi provinciali di Bergamo e Venezia e dai militari dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Orio al Serio e Casatenovo, scaturisce dall’attività info-operativa svolta e finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Bergamo, i carabinieri sequestrano droga e una pistola (Foto carabinieri Bergamo)

Due gruppi criminali

La sezione operativa del N.O.R. di Bergamo, con il coordinamento della Procura di Bergamo, ha svolto a partire dal 2022 le indagini con metodi tecnici e tradizionali riuscendo a risalire a diverse persone facenti capo a due distinti ma collegati gruppi criminali che acquistavano, trasportavano e successivamente rivendevano, avvalendosi anche di auto con doppi fondi appositamente costruiti, ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. Le bande erano attive prevalentemente in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Arresti, perquisizioni e sequestri

Sono finiti in carcere quattro uomini, di cui un italiano e tre stranieri di nazionalità pakistana, albanese e rumena, tutti maggiorenni con precedenti di polizia per reati analoghi, residenti nella Bergamasca ad eccezione di uno che abita a Mestre. Durante l’arresto uno dei malviventi è stato trovato in possesso di 1,5 chilogrammi di cocaina, 907 grammi di hashish e due macchinette “conta-soldi”. Mentre, sono stati sequestrati all’interno di un’abitazione di Casazza, 16,36 chilogrammi di marijuana, quasi 4 chilogrammi di hashish, 975 euro, una pistola marca “Browning” con matricola abrasa e 6 proiettili calibro 5,65×45.

I militari hanno eseguito decreti di perquisizione delegati dalla Procura nei confronti di ulteriori indagati, che hanno portato ad altri due arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un cittadino italiano trovato in possesso di 841 grammi di hashish, 65 grammi di marijuana e 2 grammi di MDMA oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento ed un cittadino marocchino che deteneva 127 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana, bilancini di precisione e la somma in contanti di 21.260 euro. Entrambi sono residenti nel territorio orobico.

Gli arrestati sono stati tutti portati nel carcere di Bergamo in via Gleno.