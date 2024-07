Dramma in palestra a Pero. Cade durante l’arrampicata. Ventenne grave al Niguarda

Una caduta durante l’allenamento per l’arrampicata, martedì sera in una grossa palestra di Pero. E un piccolo giallo sulla prima ricostruzione dell’incidente che di sicuro ha portato una ragazza di vent’anni in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove ieri era alle prese con gli approfondimenti clinici necessari a stabilire l’entità dei traumi fisici riportati.

Sono quasi le 22.30 quando parte la chiamata al 112. Da via Gramsci 29: la richiesta di aiuto proviene da Urban Wall, che si definisce come "una delle palestre di arrampicata indoor più grandi d’Europa".

L’intervento del 118, che manda ambulanza e automedica, è per una caduta. Secondo Areu, scrive l’agenzia Agi, la caduta della ragazza sarebbe stata provocata da un malore che l’avrebbe colpita durante l’allenamento. Secondo i responsabili della palestra, in base a quanto riferisce il sito Prima Milano Ovest, la ventenne sarebbe addirittura stata impegnata in "esercizi con gli amici, non in parete, quando si è sentita male ed è caduta a terra". Di sicuro la ragazza, una volta arrivata al Niguarda, è stata affidata al Trauma Team, cioè agli specialisti dell’emergenza che intervengono sui pazienti che hanno riportato gravi traumi in incidenti, e a ieri sera non risultava avesse avuto bisogno di terapie per problemi relativi all’apparato cardiovascolare. Le condizioni della giovane rimangono molto serie e la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici del Grande ospedale metropolitano la stanno sottoponendo a una serie di esami per valutare le conseguenze della caduta.

Gi. Bo.