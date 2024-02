Dote Sport e corsi 100 euro a famiglia

Dote Sport, domande entro domani a mezzogiorno per ottenere i contributi per iscrivere

i ragazzi dai 6 ai 17 anni

ai corsi 2023-2024. Vimodrone rilancia la misura della Regione che negli ultimi anni ha permesso a tanti di accedere alla pratica di diverse discipline. Ultime ore per partecipare alla selezione e assicurarsi l’aiuto, 100 euro per ogni famiglia, a eccezione di quelle in cui ci sono tre figli, in questo caso il tesoretto raddoppia e a quelle, invece, in cui c’è un disabile che non ha limiti di assegnazione.

Fra i requisiti c’è quello patrimoniale, l’Isee del nucleo non deve superare i 15mila euro (il tetto sale

a 25mila se c’è un minore con handicap). Informazioni al numero verde 800.131.151

o all’indirizzo e-mail dotesport@regione.lombardia.it. Bar.Cal.