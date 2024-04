Dote scuola Lombardia 2024, da oggi via alle domande: chi può chiedere il contributo e cosa si può comprare

Oltre 15 milioni per l'acquisto di materiali didattici e borse di studio da destinare a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale residenti in Lombardia. È la somma messa a disposizione dalla Regione per sostenere il diritto allo studio delle fasce più fragili. Fondi che si aggiungono a quelli statali per garantire il supporto a tutti gli studenti aventi diritto secondo il ministero dell'Istruzione e del Merito. Le domande per ottenere il contributo sono aperte da oggi: ecco chi può richiederlo e come

Chi può beneficiare della dote scuola

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale residenti in Lombardia, con Isee entro 15.748,78 euro, possono beneficiare della Dote Materiale Didattico. Le Borse di Studio statali sono destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti in Lombardia con lo stesso requisito Isee. "La Dote materiale didattico e le Borse di Studio – dichiara Simona Tironi, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia – rappresentano un'opportunità fondamentale per garantire a tutti gli studenti lombardi un accesso equo e completo all'istruzione. Con un investimento di 32,5 milioni di euro, dimostriamo il nostro impegno concreto nel supportare le famiglie e favorire la crescita culturale e professionale dei nostri giovani".

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata online tramite la piattaforma 'Bandi e Servizi' di Regione Lombardia fino al 16 maggio 2024. Per accedere al contributo è necessario possedere un Isee valido entro il limite stabilito. Una volta definita la graduatoria, i contributi saranno erogati per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, materiali didattici e beni culturali.