Dopo le scuole medie: arriva l’Orienta-Day

Lotta alla dispersione scolastica, 17 ragazzi su 100 mollano prima di prendere il pezzo di carta, un fenomeno che va contrastato con ogni mezzo. Così all’Uci Cinemas a Pioltello torna Orienta-Day, porte aperte ad adolescenti e famiglie a caccia della scuola giusta dopo la terza media. Più di mille ragazzi attesi alla giornata con 29 istituti in mostra di Milano e hinterland, una grande vetrina sul futuro. "L’orientamento è un momento chiave per costruire un percorso di vita e una carriera ricca di soddisfazioni – spiega Jessica D’Adamo, assessore all’Istruzione –, il nostro è un evento unico nel suo genere. Mettiamo a disposizione tutti gli strumenti per una scelta consapevole. È questa la parola d’ordine". Un impegno che in città ha radici ben piantate per terra. In classe "organizziamo lezioni di prova per tutti, protagonisti i diversi percorsi formativi, dai licei al professionale con laboratori, poi vengono attivati momenti personalizzati di approfondimento". Un calarsi nella realtà che aiuta i giovani studenti a farsi un’idea di cosa li aspetta. "Sono sempre di più le scuole che partecipano, a dimostrazione che il Salone è un’iniziativa importante non solo per Pioltello, ma per tutto il territorio della Martesana – ancora D’Adamo -. Abbiamo lanciato una nuova iniziativa in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive per le seconde medie, Un giorno da…, perché prima si comincia il cammino di orientamento con uno sguardo concreto alla realtà del mondo lavorativo, e più strumenti si hanno per capire cosa si vuole fare da grandi". A dare una mano ci sarà anche la psicologa, Sara Marcotti interverrà alle 10 all’Orienta-Day per aiutare alunni e genitori ad affinare gli strumenti utili per prendere la decisione giusta. "Scelta che merita particolare attenzione poiché avviene in un momento della vita dei 14enni cruciale per la loro formazione, non solo scolastica, ma anche educativa", sottolinea l’assessora. L’appuntamento è per l’11 novembre dalle 9 alle 13 in viale San Francesco 33. Ingresso gratuito.

Barbara Calderola