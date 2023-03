Dopo il fallimento la piscina riapre a settembre

La centrale termica della piscina Paolo Foglia di via Luigi Strada sarà, a brevissimo, di proprietà del Comune di Bresso: lo ha annunciato, poche ore fa, il sindaco bressese Simone Cairo rendendo, a tutti gli effetti, l’intero impianto cittadino completamente comunale. Grazie a questo acquisto, per una spesa di poco superiore ai 200mila euro, ora può essere aperto un nuovo bando per la futura gestione della Paolo Foglia, chiusa nel gennaio del 2022 per il fallimento della società Gestisport: "Abbiamo concluso, grazie alla collaborazione degli avvocati, la possibilità di un accordo con i proprietari della centrale termica, per acquistare anche questa parte della piscina. – spiega Cairo - Il passaggio di proprietà avrà un atto specifico e si concluderà ad aprile. Quindi, il patrimonio, che un tempo era in concessione a Gestisport, ritorna tutto in disponibilità del Comune". La speranza, dunque, di poter riaprire gli spazi sportivi di via Strada, dopo alcuni passaggi fondamentali compiuti in questi ultimi 15 mesi, è sempre più realistica: il Comune di Bresso si è preso, nei primi mesi del 2022, in carico l’intero mutuo della struttura per un valore di circa un milione e 800mila euro, mentre lo scorso dicembre ha acquistato all’asta per poco meno di 50mila euro le attrezzature e gli arredi. Ora, la centrale termica. Nei prossimi giorni, l’Ufficio Sport del Comune di Bresso aprirà il nuovo bando di gara per la gestione, dopo quelli precedenti andati deserti. La previsione è che la Paolo Foglia possa riaprire dal mese di settembre.

Giuseppe Nava