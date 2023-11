Dopo il crollo degli alberi lavori sulla ciclopedonale

La frana lungo la roggia è stata sistemata. La ciclabile torna in sicurezza. Questa estate eventi atmosferici importanti avevano devastato Milano e provincia e tra i danni provocati a Pieve si era registrato il crollo di alberi che avevano sradicato l’argine e si erano portati con sé parte della stradina ciclopedonale che collega a Tolcinasco: ieri è stata effettuata la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza del passaggio ciclopedonale. Resta il problema delle nutrie, anche se il numero è in lieve calo. Nel 2024 quella la strada sarà riqualificata con un nuovo asfalto e illuminazione che collegherà finalmente la frazione di Fizzonasco a Pieve Centro. E per non allontanarci troppo da quella zona, sempre nel 2024 è prevista l’illuminazione della pista ciclabile in via Montalcini. "Le ciclabili e i percorsi ciclopedonali sono per noi una priorità - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo - ci consentono di unire i vari quartieri di Pieve e di vivere il nostro territorio immerso nel Parco Sud in maniera ecologica e sostenibile, in armonia con la natura che ci circonda. È per questo che oltre ad un opera di riqualificazione delle piste ciclabili attualmente presenti verranno create nei prossimi mesi altre due piste ciclabili che collegheranno il quartiere di Via delle Rose alla stazione e Pieve Centro alla via dei Pini passando dal parco Tiziana, senza dimenticare il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà via delle Rose a Via dei Pini".