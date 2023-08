Dopo i 3 coni Gambero rosso il premio “Rino Reggiani“ Annata d’oro per “Sir Oliver“

La gelateria Sir Oliver vince l’edizione 2023 del premio “Rino Reggiani – Città di Novate Milanese”. L’assegnazione del riconoscimento, istituito alla memoria di Rino Reggiani, figura storica dell’artigianato artistico cittadino scomparso a luglio 2020, è stata formalizzata nella riunione del comitato tecnico di cui fanno parte il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, l’assessore al Commercio e attività produttive, i capigruppo consiliari e un rappresentante di Confcommercio. Il concorso, a due anni dalla sua istituzione, ha visto un notevole aumento di interesse da parte della città concretizzatosi con l’individuazione di quattro soggetti diversi appartenenti al mondo imprenditoriale novatese. "I voti espressi dal comitato hanno posto in evidenza interesse per tutte le candidature proposte: la gelateria Sir Oliver, il pub La Campana di Vetro, l’ingrosso alimentari Agenzia Lombarda e Ciclofficina Pierrot, vedendo prevalere il nome della gelateria Sir Oliver per il respiro imprenditoriale di un’attività presente sul nostro territorio da 43 anni, divenuta una vera e propria eccellenza riconosciuta anche con 3 coni della prestigiosa guida del Gambero Rosso, e che ha fatto conoscere il nome della nostra città ben oltre i confini del territorio comunale. Il Comitato tecnico ha anche posto particolare valore agli aspetti di tramandabilità di un’attività imprenditoriale le cui radici affondano nelle generazioni passate e che, dalla storica gelateria novatese, si è ampliata nel capoluogo lombardo con la nascita anche di un’importante realtà accademica che valorizza sul piano formativo giovani talenti", spiegano dal Comune.

Da.Fa.