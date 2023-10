Dopo due giorni di pioggia. Crollato un controsoffitto al liceo linguistico Primo Levi

Dopo giorni d’infiltrazioni, in due locali all’ultimo piano del liceo linguistico Primo Levi è crollata una porzione di controsoffitto. È successo nella notte tra martedì e mercoledì nell’aula quarta B e nella stanza di fianco che è adibita a magazzino. Un pannello e alcuni calcinacci caduti a terra, dopo essersi staccati dal soffitto: è questa la scena che si è presentata agli studenti ieri mattina, subito dopo il suono della campanella d’ingresso. Qualcuno ha anche documentato il crollo con un video, che è subito circolato negli ambienti della scuola, e non solo.

I 16 studenti dell’aula incriminata sono stati trasferiti nella sala professori, dove hanno fatto regolarmente lezione. Benché la loro classe non sia stata interessata dal problema, per precauzione sono stati temporaneamente trasferiti anche gli studenti dell’aula accanto a quella del crollo. L’episodio ha contribuito a far esplodere la rabbia di ragazzi e genitori, secondo i quali quanto avvenuto nelle ultime ore è il riflesso di una situazione che richiede una manutenzione più attenta del plesso che ospita il liceo, di proprietà del Comune. Per altro, il crollo è successivo a una serie di infiltrazioni d’acqua nei locali: come dire, si trattava di un epilogo prevedibile. Gli alunni non escludono sit-in e proteste, per tenere alta l’attenzione sul tema e reclamare "un solido diritto allo studio".

Intanto il Comune annuncia dei provvedimenti a carico della ditta che si occupa della manutenzione dell’edificio "e che sabato ha eseguito un intervento, evidentemente non risolutivo – commenta il sindaco Marco Segala -. Ci scusiamo per il disguido. Ora l’ufficio tecnico provvederà ad individuare un’altra azienda specializzata, che possa eseguire una sistemazione definitiva". Ma le polemiche divampano, anche a livello politico. "Il Comune non se la può cavare dando la colpa alla ditta delle manutenzioni – è quanto afferma Mario Oro, ex assessore oggi consigliere comunale del Partito Democratico -. Quando c’è un pericolo di crollo bisoè responsabile della sicurezza di chi frequenta i suoi edifici. L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, che solo per un soffio sono state evitate". "Continueremo ad attenzionare la situazione – annunciano dal Pd - anche in consiglio comunale".