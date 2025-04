Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti

Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico.

"La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il sindaco Luca Nuvoli –. Una villa di grande bellezza che aprirà le porte alla cultura e alla socializzazione. E ci sarà la possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili in una cornice di pregio". Uno dei primi eventi che potrebbe ospitare la villa è la kermesse “Arese in estate“. Come l’anno scorso la città diventa un palcoscenico di eventi diffusi per tutti. La volontà dell’amministrazione, anche per l’edizione 2025, è quella di non concentrare gli appuntamenti in un unico luogo, ma di organizzare iniziative in luoghi diversi secondo il principio degli “eventi diffusi“. "La Villa diventerà quindi un’ulteriore location – conclude il sindaco –. La riapertura della villa, per cui ringraziamo la proprietà, è un investimento condiviso sul futuro, sulla cultura e sulla riqualificazione del borgo di Valera".

Per informazioni sull’utilizzo della villa per matrimoni e unioni civili si può contattare l’ufficio Stato civile al numero 02 93527307-308 o scrivere una mail all’indirizzo servizidemografici@comune.arese.mi.it. Per evitare l’abbandono e il degrado della villa nei mesi scorsi un gruppo di cittadini si era mobilitato per chiedere "che villa La Valera diventi un luogo del cuore del Fai". Erano state raccolte centinaia di firme che avevano consentito alla villa di entrare nella classifica dell’undicesimo censimento del Fai, ma non sufficienti per ottenere finanziamenti. Ma l’iniziativa era stata soprattutto un modo per sensibilizzare la proprietà e le istituzioni a intervenire. La frazione Valera con la sua villa, la sua chiesa e il suo borgo caratteristico è ancora oggi un luogo ricco di storia.

Ro.Ramp.