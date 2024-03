Donne, agricoltura e biologico: avanti tutta con la transizione

Arriva il giorno dopo la festa delle donne, ma non le dimentica, al contrario le celebra riconoscendo il loro impegno verso sistemi agroalimentari sostenibili dal campo alla tavola. Torna oggi a Milano la Festa dei Bio l’evento di riferimento del biologico italiano che ha come titolo, “Agricoltura e cibo: le donne che guidano la transizione ecologica“. Dalle 10 fino a sera, a Palazzo Giureconsulti, in piazza Mercanti 2, degustazioni, talk di approfondimento, le storie di biodiversità, consigli nutrizionali con gli esperti, showcooking. Moderano la giornata Patrizio Roversi e Tessa Gelisio. La conferenza inaugurale avrà un parterre tutto al femminile con la presenza di Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio. "Le donne hanno sempre giocato un ruolo importante nei sistemi agricoli e alimentari ed oggi sono impegnate per il cambiamento dei sistemi di produzione e consumo verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente anche per le future generazioni - dichiara Mammuccini - Grazie alla propensione all’innovazione, determinazione e competenze, le donne rappresentano una forza trainante nel ripensare a un’agricoltura che risponda alle sfide alimentari garantendo sostenibilità, diversità, resilienza e sicurezza alimentare". Accanto ai convegni, nello spazio arena alle 13 il contest “Buono! E’ Bio“ gli studenti dell’istituto professionale per l’enogastronomia Vespucci di Milano si cimenteranno nella prova finale del contest e si contenderanno il ‘mestolino Bio’. Alle 19 "BioAperitivo" per tutti, sarà possibile degustare prodotti biologici. Spazio anche alle famiglie con bambini, previsti dalle ore 11 tre laboratori. Ro.Ramp.