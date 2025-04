Donna precipitò dalla finestra di casa: il compagno indagato per maltrattamenti aggravati dall’evento morte

Milano, 4 aprile 2025 – Lo scorso giugno, a Milano, una donna di 38 anni precipitò – morendo – da una finestra della sua abitazione in piazza Castello. Era la compagna di Tommaso Conca Bonizzoni, balzato alle cronache per essere il padre della fidanzata appena 19enne di Davide Lacerenza.

Ora, a distanza di poco meno di un anno, l’uomo, indagato, è accusato di maltrattamenti aggravati dall'evento morte. Il pm Antonio Cristillo ha inoltre chiesto un incidente probatorio per sentire la figlia minorenne della donna e 'cristallizzare' il suo racconto. A quanto emerso dalle indagini, che inizialmente erano per istigazione al suicidio, la donna aveva già denunciato il compagno per maltrattamenti e si era allontanata per un periodo dall'abitazione.

La vicenda era emersa nelle more dell’inchiesta che ha coinvolto Davide Lacerenza e Stefania Nobile per il giro di spaccio e prostituzione all’interno della Gintoneria (definitivamente chiusa) di via Napo Torriano. La figlia di Conca Bonizzoni, infatti, è la fidanzata di Lacerenza (che è tornato ai domiciliari dopo un presunto ictus).