Milano, donna picchiata e presa a schiaffi in faccia: tutto per rubare un telefono

Accerchiata da tre uomini. Presa a schiaffi. Colpita più e più volte alla testa. Tutto per strapparle un cellulare e i cento euro che aveva nel portafoglio. È successo in corso Lodi a Milano ad una donna ucraina di 43 anni, che nella notte tra sabato e domenica è stata rapinata mentre stava tornando a casa.

La vittima ha chiamato i soccorsi ed è stata portata al pronto soccorso del Policlinico. Era sotto choc anche se, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. I tre rapinatori, dopo averla picchiata e averle preso il telefono e la borsa, sono riusciti a fuggire.

Cronache di questo tipo sono quasi quotidiane in una città che ha visto in un solo anno scippi e rapine aumentare rispettivamente del 18 e del 24 per cento. Molti altri tipi di reati diminuiscono da anni, ma quelli violenti che avvengono per le strade no: il capoluogo meneghino resta la città d’Italia dove vengono denunciati complessivamente più reati.